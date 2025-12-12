Habertürk
Habertürk
        SON DEPREMLER LİSTESİ 12 ARALIK 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile biraz önce deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç? Son dakika depremleri

        Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 12 Aralık AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü son depremler listesi üzerinden ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm sarsıntılar öğrenilebiliyor Bu listeler ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt veriyor. Bugün yaşanan tüm depremlerin merkez üssü, konumu, büyüklüğü ve derinliği gibi verilere 12 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden erişebilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2025 - 00:28 Güncelleme: 12.12.2025 - 00:28
        1

        Ülke genelinde küçük büyük birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar öğrenilebiliyor. Peki; az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 12 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı.

        2

        BALIKESİR’DE 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 10.06'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        6.97 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, Bursa, Çanakkale ve İzmir başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

        3

        KONYA’DA DEPREM

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 03.02’de Konya Kulu merkezli bir deprem meydana geldi.

        3.3 büyüklüğündeki deprem, 7.0 kilometre derinlikte gerçekleşti.

        4

        11 ARALIK 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

        2025-12-11 11:53:17 39.215 28.17417 10.32 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-12-11 10:26:09 39.19389 28.30306 9.71 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-12-11 10:06:14 39.19667 28.31639 6.97 MW 4.9 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-12-11 04:45:41 39.21167 28.25028 7.03 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-12-11 03:02:57 39.11556 32.86306 7.0 ML 3.3 Kulu (Konya)

        5

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor.

        Son depremler listesi küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        6

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

