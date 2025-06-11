AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini koruyor. Ülke genelinde yaşanan irili ufaklı tüm sarsıntılara ilişkin veriler anlık olarak listeye yansıyor. Son dakika deprem verileri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri paylaşılıyor. Son olarak meydana gelen Adana, Düzce, Sivas ve Kütahya depremleri ile ilgili gelişmeler ‘’Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?’’ soruları ile takip ediliyor. İşte, 12 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama ekranı…