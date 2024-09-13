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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 13 Eylül 2024 Cuma: AFAD ve Kandilli verileri ile en son ne zaman ve nerede deprem oldu?

        Tokat ve Balıkesir'de deprem! 13 Eylül 2024 Cuma AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        13 Eylül Cuma günü Türkiye'nin farklı illerinde birçok deprem kaydedildi. Hepsi küçük çaplı depremler olsa da Kandilli ve AFAD tarafından tüm depremler anbean ölçülerek, kayıtlara geçirildi. Peki, en son ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle 13 Eylül 2024 son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2024 - 07:45 Güncelleme: 13.09.2024 - 07:45
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        Türkiye deprem kuşağında yer alan ülkelerden biri. Bu sebeple, ülkede her an küçük çaplı da olsa birçok deprem meydana geliyor ancak birçoğu hissedilmiyor. Bununla beraber, tüm depremler anlık olarak kaydedilip, raporlanıyor. 13 Eylül'de farklı illerde olmak üzere 35 deprem kayıtlara geçti. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle 13 Eylül 2024 son depremler listesi..

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        TOKAT SALLANDI

        Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 2.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 04.22'de olan deprem yerin 11 kilometre altında ölçüldü.

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        BALIKESİR'DE DEPREM

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde saat 07.11'de deprem oldu. 2.1 olarak ölçülen deprem yerin 10 kilometre altında yaşandı.

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