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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 13 Haziran 2025: Edirne, Şanlıurfa, Sivas ve Adana deprem ile sallandı! Kandilli ve AFAD verileri ile deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Edirne, Şanlıurfa, Sivas ve Adana deprem ile sallandı! 13 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD verilerine göre; bugün Edirne, Şanlıurfa, Sivas ve Adana deprem ile sallandı. Peki az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 13 Haziran 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi görüntüleme ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 08:00 Güncelleme: 13.06.2025 - 15:00
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        Yurt genelinde meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD verilerine göre; bugün Edirne, Şanlıurfa, Sivas ve Adana'da deprem meydana geldi. İşte, 13 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü bilgileri...

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        ADANA DEPREM İLE SALLANDI

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Adana Kozan merkezli bir deprem meydana geldi.

        3.3 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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        SİVAS'TA DEPREM

        Sivas'ta saat 10.26'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünün Gürün ilçesi olduğunu açıkladı.

        Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin ardından şu ana kadar bir olumsuzluk bildirilmedi.

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        ŞANLIURFA'DA DEPREM

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 09:47’de Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi merkezli bir deprem meydana geldi.

        3.1 büyüklüğündeki deprem, yerin 6.99 kilometre altında kaydedildi.

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        EDİRNE’DE DEPREM

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 03:37’de merkez üssü Edirne’nin Enez ilçesi olan bir deprem kaydedildi.

        3.2 büyüklüğündeki sarsıntının zeminden 10.61 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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        13 HAZİRAN 2025 AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        2.5 ve üzeri büyüklükteki en son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;

        2025-06-13 14:35:37 37.65472 35.97278 7.11 ML 2.9 Kozan (Adana)

        2025-06-13 12:53:28 37.65278 35.97556 7.31 ML 2.9 Kozan (Adana)

        2025-06-13 11:58:59 37.6575 35.97417 7.13 MW 3.3 Kozan (Adana)

        2025-06-13 10:26:11 38.87583 37.4575 7.0 MW 4.0 Gürün (Sivas)

        2025-06-13 09:47:34 37.52639 38.63556 6.99 ML 3.1 Hilvan (Şanlıurfa)

        2025-06-13 07:14:13 38.48278 42.95861 7.03 ML 2.9 Van Gölü - [09.63 km] Gevaş (Van)

        2025-06-13 05:18:57 37.03528 44.87056 7.0 ML 2.6 Soran, Erbil (Irak) - [29.60 km] Şemdinli (Hakkari)

        2025-06-13 03:37:05 40.67583 26.11278 10.61 ML 3.2 Enez (Edirne)

        2025-06-13 03:18:08 39.205 28.97583 7.0 ML 2.5 Simav (Kütahya)

        2025-06-13 02:52:30 40.27361 23.90306 7.0 ML 3.0 Ege Denizi

        2025-06-13 02:34:55 36.82056 25.84167 7.0 ML 2.7 Ege Denizi

        2025-06-13 02:10:59 40.36417 23.60806 6.28 ML 3.2 Khalkidiki, Kentriki Makedonia (Yunanistan) - [180.64 km] Gökçeada (Çanakkale)

        2025-06-13 01:56:39 40.32583 24.01694 5.88 ML 3.5 Ayion Oros (Yunanistan) - [145.65 km] Gökçeada (Çanakkale)

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        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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