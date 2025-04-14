Türkiye bir deprem ülkesi olması sebebiyle gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Şiddeti yüksek olan sarsıntılar hissedilirken şiddeti düşük olanlar hissedilmiyor. Ancak küçük büyük tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Bugün birçok ilde deprem oldu. Sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler 14 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine eklendi.