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        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 15 ARALIK 2024: Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberi

        Son depremler listesi 15 Aralık 2024: Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile az önce deprem mi oldu?

        Yurt genelinde meydana gelen küçük büyük tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. AFAD'ın sitesinde yer alan verilere göre, İzmir'de deprem meydana geldi. 3.2 büyüklüğündeki sarsıntıyı hisseden şehrin sakinleri ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. İşte 15 Aralık 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2024 - 07:54 Güncelleme: 15.12.2024 - 00:10
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        fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, İzmir’de 3.2 büyüklüğünde deprem oldu. İşte, 15 Aralık 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi…

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        İZMİR’DE DEPREM OLDU

        İzmir’in Bergama ilçesinde saat 04:42’de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7.3 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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