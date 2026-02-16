Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, ülke genelinde yaşanan tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. AFAD verilerine göre, İstanbul gece saatlerinde deprem ile sallandı. Merkez üssü Çatalca olan 2,6 büyüklüğündeki deprem, baz vatandaşlardan tarafından da hissedildi. Peki az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 16 Şubat 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...