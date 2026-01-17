Habertürk
Habertürk
        Son depremler listesi: 17 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi: AFAD ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Yurtta yaşanan son depremler listesi yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde depremlerin büyüklüğü, konumu, enlemi, boylamı gibi bilgiler yer alıyor. En son yaşanan depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Peki az önce deprem mi oldu? İşte, 17 Ocak 2026 son depremler listesi sorgulama ekranı…

        Giriş: 17.01.2026 - 07:59 Güncelleme: 17.01.2026 - 18:39
        1

        Son depremler listesi anlık olarak duyuruluyor. Yaşanan sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD verilerine göre, bugün birçok ilde farklı büyüklüklerde deprem oldu. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 17 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

        2

        EGE DENİZİ'NDE DEPREM OLDU

        AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre saat 06.39'da, Ege Denizi'nin İzmir Çeşme açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.

        İzmir ve çevre kentlerden de hissedilen depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

        SON DEPREMLER LİSTESİ 17 OCAK 2026

        2026-01-17 14:47:56 38.08583 29.08028 7.04 ML 1.3 Güney (Denizli)

        2026-01-17 13:21:41 37.20528 38.59556 7.0 ML 1.4 Karaköprü (Şanlıurfa)

        2026-01-17 13:04:09 39.15778 28.30806 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)

        2026-01-17 12:58:00 39.47583 28.10528 7.0 ML 1.5 Bigadiç (Balıkesir)

        2026-01-17 12:38:22 39.74028 30.17056 7.0 ML 0.9 İnönü (Eskişehir)

        2026-01-17 12:18:27 40.18444 31.77278 7.01 ML 2.3 Beypazarı (Ankara)

        2026-01-17 12:17:45 40.19694 32.94306 7.0 ML 1.2 Çubuk (Ankara)

        2026-01-17 12:09:54 39.17528 28.28611 6.62 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)

        3

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile ülkede meydana gelen irili ufaklı tüm depremlere ilişkin verilere ulaşabiliyor.

        Son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet adresi ile birlikte sosyal medya hesaplarından da alınabiliyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

