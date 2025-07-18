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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 18 Temmuz 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 18 Temmuz 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Yurt genelinde meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD verilerine göre, bugün Kütahya'da deprem oldu. İşte, 18 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 07:38 Güncelleme: 18.07.2025 - 10:16
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        Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Büyük küçük farketmeksizin tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Son olarak Kütahya’da deprem meydana geldi. İşte, 18 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü hakkında bilgiler.

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        KÜTAHYA DEPREM İLE SALLANDI

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 04.16'da Kütahya Simav merkezli bir deprem meydana geldi.

        3.0 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 14.12 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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        18 TEMMUZ 2025 AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        2.5 ve üzeri büyüklükteki en son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;

        2025-07-18 04:16:04 39.21722 29.00917 14.12 ML 3.0 Simav (Kütahya)

        2025-07-18 02:59:52 39.2475 29.00694 14.15 ML 2.5 Simav (Kütahya)

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        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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