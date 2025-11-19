Son depremler listesi 19 Kasım Çarşamba: AFAD ve Kandilli verileri ile deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülke genelinde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. İşte, 19 Kasım Çarşamba 2025 son depremler listesi...
Ülkemizde gün içinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Küçük büyük tüm depremlerin büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi verilere 19 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.
EGE DENİZİ’NDE PEŞ PEŞE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 00.04'te Ege Denizi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntıda ilk belirlemelere göre Türkiye kıyılarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Saat 00.18’de merkez üssü yine Ege Denizi olan bir deprem daha oldu. Büyüklüğü 3.5 olarak ölçülen deprem, yerin 7.0 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Ege Denizi’nde saat 03.22’de 3.6 büyüklüğünde, saat 03.25’te 3.2 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Her iki sarsıntı da 7.0 kilometre derinlikte kaydedildi.
18 KASIM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremlere ilişkin veriler;
2025-11-18 00:04:06 39.11944 24.20167 7.0 MW 4.8 Ege Denizi
2025-11-18 00:18:40 40.30556 24.32306 7.0 ML 3.5 Ege Denizi
2025-11-18 03:22:38 39.07056 24.44083 7.0 ML 3.6 Ege Denizi
2025-11-18 03:25:03 39.07 24.34278 7.0 ML 3.2 Ege Denizi
EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.