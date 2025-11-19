Habertürk
        SON DEPREMLER LİSTESİ 19 KASIM 2025: Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 19 Kasım 2025: Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?

        Ülkemizde meydana gelen küçük büyük tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından listeleniyor. Bu listeler aracılığıyla depremin konumu, büyüklüğü ve derinliği gibi detaylar öğrenilebiliyor. Yaşadıkları bölgede ve yakınında deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar son depremler listesine göre en son nerede, kaç büyüklüğünde deprem meydana geldiğini görebiliyor. Peki, bugün deprem oldu mu, nerede, büyüklüğü kaç? İşte 19 Kasım 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi görüntüleme ekranı.

        Giriş: 19.11.2025 - 08:20 Güncelleme: 19.11.2025 - 08:20
        Deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde soruları 19 Kasım 2025 Çarşamba günü de gündemdeki yerini koruyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde medyana gelen depremleri anbean listelemeye devam ediyor. Son dönemde Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen şiddetli depremler bölgede tedirginlik yaratıyor. Sarsıntılar çevre illerde ve İstanbul'da da hissedilebiliyor. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile 19 Kasım 2025 tarihinde meydana gelen depremler sorgulama…

        DEPREM Mİ OLDU?

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, 19 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 07.30'a kadar büyüklükleri 0.8 ile 2.5 arasında değişen birçok sarsıntı kaydedildi.

        Büyük ölçekte bir deprem meydana gelmedi.

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
