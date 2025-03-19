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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 19 Mart 2025: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri

        Bursa'da deprem! 19 Mart 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Türkiye'nin topraklarının büyük bir kısmı fay hattı üzerinde yer alıyor. Bu nedenle gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Ülkemizde meydana gelen sarsıntılara ilişkin veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınıyor. Yaşanan depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği gibi veriler bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD verilerine göre, Bursa'da deprem oldu. Peki az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte 19 Mart 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 07:44 Güncelleme: 19.03.2025 - 07:44
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        Ülkemizde meydana gelen büyük küçük tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve enlem ve boylam bilgileri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD ve Kandilli verileri ‘’Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt veriyor. AFAD, Bursa'da deprem meydana geldiğini duyurdu. İşte 19 Mart 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

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        BURSA'DA DEPREM!

        AFAD'ın verilerine göre, saat 07:35'te Bursa'nın Orhaneli ilçesinde deprem meydana geldi.

        3.6 büyüklüğündeki deprem, yerin 6.09 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        Büyüklük:3.6 (Ml)

        Yer:Orhaneli (Bursa)

        Tarih:2025-03-19

        Saat:07:35:26 TSİ

        Enlem:39.90444 N

        Boylam:28.835 E

        Derinlik:6.09 km

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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