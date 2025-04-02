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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 2 Nisan 2025: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremleri

        Kandilli ve AFAD son depremler listesi 2 Nisan 2025: Az önce deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?

        Son depremler listesi 2 Nisan 2025 Çarşamba günü için araştırılıyor. Dünyanın önemli deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde küçük büyük birçok sarsıntı yaşanıyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Raporda irili ufaklı tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 2 Nisan 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi sorgulama…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 07:50 Güncelleme: 02.04.2025 - 07:50
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        En son yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kayıt altına alınıyor. Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt arıyor. 2 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile bugün meydana gelen sarsıntıların büyüklüğü, derinliği, merkez üssü, enlemi, boylamı gibi detaylara ulaşabilirsiniz.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ 2 NİSAN 2025

        02-04-2025 06:40:06 38.8244 28.1064 7.03 ML 1.2 Gördes (Manisa) 656468

        02-04-2025 06:37:07 39.285 29.2106 5 ML 1.8 Emet (Kütahya) 656466

        02-04-2025 06:30:58 39.2703 29.2422 7 ML 1.4 Emet (Kütahya) 656467

        02-04-2025 06:23:01 38.0181 42.7208 7.08 ML 1.3 Pervari (Siirt) 656465

        02-04-2025 06:00:32 41.2308 43.5108 6.44 ML 1.5 Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [18.45 km] Çıldır (Ardahan) 656464

        02-04-2025 05:42:04 37.7097 36.455 7 ML 1.4 Andırın (Kahramanmaraş) 656463

        02-04-2025 04:55:54 38.8867 37.3897 7 ML 1.5 Gürün (Sivas) 656462

        02-04-2025 04:30:35 37.7575 36.2442 7 ML 1.4 Andırın (Kahramanmaraş) 656461

        02-04-2025 04:21:02 42.4258 41.4692 11.64 ML 1.4 Karadeniz 656460

        02-04-2025 02:47:32 40.4914 35.1328 6.76 ML 1.3 Mecitözü (Çorum) 656459

        02-04-2025 02:17:39 38.2517 38.1758 7 ML 2.0 Yeşilyurt (Malatya) 656458

        02-04-2025 02:00:20 35.7531 28.0558 7.02 ML 2.0 Akdeniz - [97.64 km] Marmaris (Muğla) 656457

        02-04-2025 01:39:34 36.4775 28.7414 7.48 ML 1.6 Akdeniz - [25.46 km] Dalaman (Muğla) 656455

        02-04-2025 01:39:03 38.0603 41.2636 7 ML 2.2 Kozluk (Batman) 656456

        02-04-2025 01:07:50 38.2547 38.1478 7 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) 656454

        02-04-2025 01:02:19 35.1458 36.585 12.63 ML 2.3 Hama (Suriye) - [88.22 km] Yayladağı (Hatay) 656453

        02-04-2025 00:49:51 36.8761 36.5678 13.95 ML 1.5 İslahiye (Gaziantep) 656452

        02-04-2025 00:24:16 39.1297 35.9911 6.97 ML 1.3 Sarıoğlan (Kayseri) 656451

        02-04-2025 00:11:27 38.4769 37.8206 6.88 ML 1.7 Akçadağ (Malatya)

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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