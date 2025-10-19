Habertürk
Habertürk
        Son depremler listesi 20 Ekim 2025: Bugün en son ne zaman ve nerede deprem oldu, büyüklüğü neydi ve üssü neresiydi?

        Son depremler listesi ile 20 Ekim 2025 son depremler listesi ile en son ne zaman ve nerede deprem oldu?

        20 Ekim 2025 tarihinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde, çeşitli büyüklüklerde yer sarsıntıları meydana geldi. Vatandaşların büyük kısmı tarafından hissedilmeyen bu depremler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak izlenip kaydedildi. Yetkili kurumlar, elde edilen verileri kamuoyuyla paylaşarak günün deprem raporunu yayımladı. İşte, 20 Ekim 2025 Pazartesi gününe ait güncel deprem listesi…

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2025 - 08:13 Güncelleme: 20.10.2025 - 00:03
        1

        Türkiye, deprem kuşağında yer alması nedeniyle yıl boyunca farklı büyüklüklerde sarsıntılar yaşamaya devam ediyor. 20 Ekim 2025 tarihinde de ülkenin çeşitli illerinde yer hareketleri kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, bu depremleri anlık olarak takip ederek resmi verileri kamuoyuyla paylaştı. İşte, 19 Ekim 2025 Pazar günü meydana gelen depremlere ilişkin güncel bilgiler ve detaylar…

        2

        OSMANİYE SALLANDI

        Osmaniye Sumbas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem saat 14.39'da, yerin 7 kilometre altında meydana geldi.

        3

        SINDIRGI SALLANDI

        Balıkesir Sındırgı saat 06.30'ta 3 büyüklüğünde ve yerin 8.99 kilometre altında olan depremle sallandı.

        VAN SALLANDI

        Van Tuşba'da saat 04.55'te 3.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem yerin 11.4 kilometre aşağısında kaydedildi.

        4

        TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR

        Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

