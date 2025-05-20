Türkiye bir deprem ülkesi. Bu sebeple gün içerisinde ülkenin farklı bölgelerinde birçok deprem meydana geliyor. Bunlardan şiddeti yüksek olanlar vatandaşlar tarafından hissedilirken şiddeti az olanlar ise hiç anlaşılmıyor. Ancak AFAD ve Kandilli Rasathanesi yaşanan tüm depremleri eksiksiz bir şekilde kayıt ediyor. Son olarak Muğla ve İstanbul açıklarında deprem meydana geldi. İşte, 20 Mayıs 2025 Son depremler listesi...