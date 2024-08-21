Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. En son yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile saniye saniye ölçülüp kamuoyu ile paylaşılıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu?’’ sorularına yanıt arıyor. Son olarak Elazığ'da şiddetli bir deprem oldu. İşte, 21 Ağustos 2024 son depremler listesi...