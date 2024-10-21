Ülkemizde gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. Kandilli verilerine göre, Afyonkarahisar’da deprem oldu. Peki bugün en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 21 Ekim 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ve tüm depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü bilgileri…