Son depremler listesi 21 Temmuz 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alan Türkiye'de gün içerisinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Büyük küçük tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. 21 Temmuz son depremler listesi ile bugün yaşanan depremlerin merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü öğrenilebiliyor. Peki, deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 21 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
Türkiye’de meydana gelen irili ufaklı tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son dakika deprem haberleri Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 21 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
DEPREM Mİ OLDU?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 21 Temmuz Pazartesi günü 3 ve üzeri büyüklükte bir deprem meydana gelmedi.
21 TEMMUZ 2025 AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-07-21 06:41:02 39.12528 28.22528 8.64 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-07-21 06:33:48 37.60889 35.88333 6.9 ML 1.8 Kozan (Adana)
2025-07-21 06:16:29 37.60667 35.83528 7.02 ML 2.2 Kozan (Adana)
2025-07-21 06:12:05 37.61694 35.88944 7.0 ML 2.2 Kozan (Adana)
2025-07-21 06:05:30 38.75 40.00111 7.11 ML 2.0 Kovancılar (Elazığ)
2025-07-21 05:44:42 37.85 26.77167 7.0 ML 1.3 Ege Denizi - [27.55 km] Seferihisar (İzmir)
2025-07-21 05:34:17 38.22333 38.125 7.0 ML 2.3 Yeşilyurt (Malatya)
2025-07-21 04:30:49 39.71722 33.06861 7.0 ML 0.6 Çankaya (Ankara)
2025-07-21 04:27:25 38.60694 39.58417 11.41 ML 1.3 Merkez (Elazığ)
2025-07-21 04:23:28 38.31194 40.83444 11.26 ML 1.9 Hazro (Diyarbakır)
2025-07-21 03:48:26 38.54611 38.01917 7.01 ML 1.6 Yazıhan (Malatya)
2025-07-21 03:32:18 36.48389 28.37111 55.6 ML 1.2 Akdeniz - [28.63 km] Marmaris (Muğla)
2025-07-21 03:22:12 38.29889 26.24917 13.08 ML 1.5 Ege Denizi - [02.05 km] Çeşme (İzmir)
2025-07-21 03:08:51 37.62444 35.87306 6.9 ML 1.0 Kozan (Adana)
2025-07-21 03:08:37 39.39361 40.66944 7.0 ML 1.0 Yedisu (Bingöl)
2025-07-21 02:52:11 38.97528 42.01278 7.0 ML 1.4 Bulanık (Muş)
2025-07-21 02:38:47 37.61056 35.88694 7.0 ML 1.3 Kozan (Adana)
2025-07-21 02:33:24 39.11472 33.28417 7.01 ML 0.9 Şereflikoçhisar (Ankara)
2025-07-21 02:26:50 38.17194 38.58944 7.06 ML 0.8 Battalgazi (Malatya)
2025-07-21 02:25:21 38.91833 27.10361 7.77 ML 1.1 Aliağa (İzmir)
2025-07-21 02:19:40 38.22083 38.58833 7.0 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2025-07-21 02:04:14 39.95611 40.76583 7.06 ML 0.9 Aşkale (Erzurum)
2025-07-21 01:53:44 37.595 35.92444 7.0 ML 1.1 Kozan (Adana)
2025-07-21 01:41:33 40.26861 24.23861 7.0 ML 2.3 Ayion Oros (Yunanistan) - [126.13 km] Gökçeada (Çanakkale)
2025-07-21 00:49:47 39.98083 38.80639 7.0 ML 0.9 Refahiye (Erzincan)
2025-07-21 00:36:33 37.6025 35.8875 6.15 ML 1.4 Kozan (Adana)
2025-07-21 00:26:27 37.57472 37.24111 9.22 ML 1.6 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2025-07-21 00:22:11 39.34889 25.93972 13.36 ML 1.3 Ege Denizi - [18.12 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-07-21 00:13:18 37.58806 35.885 7.0 ML 0.9 Kozan (Adana)
2025-07-21 00:08:29 40.58889 36.75917 12.78 ML 1.4 Niksar (Tokat)
EN SON NEREDE DEPREM OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.