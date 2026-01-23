Deprem mi oldu, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde soruları 23 Ocak 2026 Cuma günü için yanıt aramaya başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde medyana gelen depremleri anbean listelemeye devam ediyor. Alınan verilere göre, bugün en büyük deprem Hatay ve Balıkesir'de ölçüldü. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile 23 Ocak 2026 son depremler listesi.