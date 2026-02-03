Habertürk
Habertürk
        Son depremler listesi 3 Şubat 2026: Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?

        Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde gün içinde küçük büyük birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından kayıt altına alınıyor. Raporda irili ufaklı tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. AFAD verilerine göre, bugün farklı büyüklüklerde birçok deprem oldu. İşte 3 Şubat 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2026 - 00:09 Güncelleme: 03.02.2026 - 00:09
        ABONE OL
        1

        Gün içinde meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından kayıt altına alınıyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD verilerine göre, bugün farklı büyüklüklerde birçok deprem meydana geldi. Peki, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 3 Şubat 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        2

        BALIKESİR'DE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 10.27'de merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan bir deprem meydana geldi.

        3.4 büyüklüğündeki deprem, yerin 12.42 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        3

        KÜTAHYA'DA DEPREM

        AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 10.12'de merkez üssü Kütahya Simav olan bir deprem meydana geldi.

        3.5 büyüklüğündeki deprem, yerin 12.5 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        4

        2 ŞUBAT 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki son depremler şöyle;

        2026-02-02 12:47:50 45.65083 35.81056 6.57 ML 4.7 Azak Denizi

        2026-02-02 10:27:51 39.18278 28.30139 12.42 ML 3.4 Sındırgı (Balıkesir)

        2026-02-02 10:12:33 39.23917 29.01889 12.5 ML 3.5 Simav (Kütahya)

        5

        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        6

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
