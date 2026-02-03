Son depremler listesi 3 Şubat 2026: Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?
Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde gün içinde küçük büyük birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından kayıt altına alınıyor. Raporda irili ufaklı tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. AFAD verilerine göre, bugün farklı büyüklüklerde birçok deprem oldu. İşte 3 Şubat 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama...
BALIKESİR'DE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 10.27'de merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan bir deprem meydana geldi.
3.4 büyüklüğündeki deprem, yerin 12.42 kilometre derinliğinde kaydedildi.
KÜTAHYA'DA DEPREM
AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 10.12'de merkez üssü Kütahya Simav olan bir deprem meydana geldi.
3.5 büyüklüğündeki deprem, yerin 12.5 kilometre derinliğinde kaydedildi.
2 ŞUBAT 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki son depremler şöyle;
2026-02-02 12:47:50 45.65083 35.81056 6.57 ML 4.7 Azak Denizi
2026-02-02 10:27:51 39.18278 28.30139 12.42 ML 3.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-02 10:12:33 39.23917 29.01889 12.5 ML 3.5 Simav (Kütahya)
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.