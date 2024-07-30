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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 30 Temmuz 2024: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile en son deprem ne zaman oldu?

        Kahramanmaraş'ta deprem! 30 Temmuz AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi

        Türkiye bir deprem ülkesi bu nedenle her an farklı büyüklükte birçok deprem meydana geliyor. Tüm depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anında raporlanıyor. Bugün, farklı şehirlerde meydana gelen toplamda 24 deprem sismograflar tarafından kaydedildi. İşte, 30 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2024 - 08:50 Güncelleme: 30.07.2024 - 08:50
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        Türkiye'de anlık birçok deprem meydana geliyor. Birçoğu hissedilmeyecek kadar küçük olsa da AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremleri kaydediyor. Bugün kayıtlara toplamda 24 deprem geçti. İşte, 30 Temmuz 2024 son depremler listesi...

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        KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 07.51'de meydana gelen sarsıntı yerin 7 kilometre altında oldu.

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        PEŞ PEŞE DEPREMLER!

        Ege Denizi'nde saat 04.44'te 2.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Aynı büyüklükte Van Gölü, Tokat Sulusaray ve Akdeniz de sallandı.

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