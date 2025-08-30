Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 31 AĞUSTOS 2025 | Biraz önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri

        Son depremler listesi 31 Ağustos Pazar: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. Yurt genelinde gün içerisinde pek çok deprem meydana geliyor. Bunlardan bazıları kendisini hissettirirken bazıları ise hiç anlaşılmıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verileri ile 31 Ağustos Pazar son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2025 - 09:41 Güncelleme: 30.08.2025 - 23:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Deprem ülkesi olan Türkiye'de her gün küçük büyük birçok sarsıntı yaşanıyor. Yurt genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Peki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte 31 Ağustos 2025 son depremler listesi sorgulama ekranı.

        2

        BALIKESİR’DE DEPREM OLDU!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 03:31’de Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 2.8 olarak ölçülen depremin derinliği 7.23 kilometre olarak kayıtlara geçti.

        Balıkesir Sındırgı’da saat 03:32’de bir deprem daha meydana geldi. 2.7 büyüklüğündeki deprem, 7.0 kilometre derinlikte ölçüldü.

        Balıkesir Sındırgı'da;

        saat 04:45’te 2.7 büyüklüğünde,

        saat 08:29'da 3.1 büyüklüğünde,

        saat 09:19'da 2.7 büyüklüğünde,

        saat 10:41'de 3.2 büyüklüğünde deprem oldu.

        3

        İZMİR’DE DEPREM

        AFAD verilerine göre, saat 01:23’te İzmir ili Selçuk ilçesinde bir deprem meydana geldi. 2.9 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.0 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        Saat 01:48’de yine İzmir Selçuk merkezli bir deprem daha oldu. Büyüklüğü 2.7 olarak ölçülen sarsıntının derinliği 7.0 kilometre olarak kaydedildi.

        4

        30 AĞUSTOS 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

        2.7 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

        2025-08-30 10:41:45 39.22917 28.11556 9.37 ML 3.2 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-08-30 09:19:29 39.19306 28.10889 7.0 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-08-30 08:29:01 39.19 28.2675 9.27 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-08-30 04:45:04 39.23694 28.06389 12.69 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-08-30 03:32:11 39.17167 28.27333 7.0 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-08-30 03:31:48 39.16722 28.25444 7.23 ML 2.8 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-08-30 01:48:17 37.94361 27.30667 7.0 ML 2.7 Selçuk (İzmir)

        2025-08-30 01:23:32 37.95167 27.34028 7.0 ML 2.9 Selçuk (İzmir)

        5

        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        6

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        7
