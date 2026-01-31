Son depremler listesi 31 Ocak 2026: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün küçük büyük birçok sarsıntı yaşanıyor. Yurt genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. AFAD'ın sitesinde yer alan verilere göre, bugün farklı büyüklüklerde pek çok sarsıntı yaşandı. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte 31 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
Yurt genelinde gün içinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Bunlardan bazıları kendisini hissettirirken bazıları ise hiç anlaşılmıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Bu kapsamda AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sık sık güncellenen son depremler listesi 31 Ocak 2026 Cumartesi günü yaşadıkları bölgede en ufak bir sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, 31 Ocak 2026 son depremler listesi…
DEPREM Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 07.50’ye kadar farklı illerde büyüklükleri 0.7 ile 2.5 arasında değişen birçok sarsıntı kaydedildi.
3.0 ve üzeri büyüklükte bir deprem meydana gelmedi.
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.