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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 5 Şubat 2025: Ege Denizi peş peşe sallanıyor! AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Ege Denizi'nde peş peşe depremler! 5 Şubat 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. AFAD verilerine göre, Ege Denizi depremle sallanmaya devam ediyor. Son 24 saatte Ege Denizi'nde büyüklüğü 1,8 ile 5,2 arasında 400'e yakın sarsıntı kaydedilirken depremlerin derinliği, büyüklüğü, merkez üssü, enlem ve boylam bilgileri anlık olarak vatandaşların bilgisine sunuluyor. İşte, 5 Şubat 2025 son depremler listesi sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 07:43 Güncelleme: 05.02.2025 - 07:43
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        Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Ege Denizi'nde peş peşe meydana gelen depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler vatandaşlar ile paylaşılıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ‘’Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte, 5 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi.

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        EGE DENİZİ'NDE PEŞ PEŞE DEPREMLER

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ölçümlerine göre;

        Saat 05:28'de Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.

        Saat 05:21’de 4.5 büyüklüğünde; saat 05:16’da 4.0 büyüklüğünde; saat 05:10’da 2.3 büyüklüğünde deprem oldu.

        Saat 04:07’de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Saat 03:45’te 3.4 büyüklüğünde, 03:40’ta 3.1; 03:36’da 3.9 büyüklüğünde; saat 03.31'de 3.0 büyüklüğünde deprem oldu.

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        EGE DENİZİ’NDE, HAZİRAN 2024’TEN BU YANA 2500'DEN FAZLA DEPREM MEYDANA GELDİ

        Atina Üniversitesi (EKPA) Sismoloji Laboratuvarından yapılan açıklamada, son 48 saat içinde 200’den fazla depremin kaydedildiği Santorini ve Yamurgi hattında, 2024'ten bu yana 2 bin 500'den fazla sismik hareketlilik yaşandığı ifade edildi.

        Açıklamada son depremlerin 2011-2012 dönemindeki sismik aktivite ile benzerlik gösterdiği aktarılarak, mikro depremlerin büyüyerek 4,0 ve üzeri büyüklüğe ulaşmasının, bölgede aktif volkanik hareketliliğin işareti olabileceği vurgulandı.

        Öte yandan Yunan basınında çıkan haberlere göre, sarsıntıların yoğun hissedildiği Santorini Adası'nda ziyaretçiler ve yerleşik halkın dahil olduğu yaklaşık 9 bin kişi, büyük bir deprem olabileceği endişesiyle Ada'yı terk etti.

        Hava yolu şirketleri de okulların da cumaya kadar tatil edildiği Ada'dan ayrılmak isteyenler için ek seferler koydu.

        Uzmanlardan oluşan uluslararası bir araştırma grubunun da bugün bölgeye giderek özel sensörlü cihazlarla denizaltında incelemelerde bulunması planlanıyor.

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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