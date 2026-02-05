Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 5 ŞUBAT 2026: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Malatya'da peş peşe deprem! 5 Şubat 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesİ

        Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülke genelinde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı üzerinden depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara ulaşabiliyor. Son verilere göre, bugün en büyük deprem Malatya'da meydana geldi. İşte, 5 Şubat 2026 son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2026 - 07:39 Güncelleme: 05.02.2026 - 07:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ülkemizde gün içinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. AFAD verilerine göre, bugün Malatya’da peş peşe deprem meydana geldi. Malatya depremi başta olmak üzere tüm sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi verilere 5 Şubat 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

        2

        MALATYA’DA PEŞ PEŞE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 06.06’da Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 3.0 olarak ölçülen deprem, yerin 15.69 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        Saat 06.15’te merkez üssü yine Malatya Doğanşehir olan bir sarsıntı kaydedildi. 3.6 büyüklüğündeki deprem, 13.24 kilometre derinlikte ölçüldü.

        3

        5 ŞUBAT 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremlere ilişkin veriler;

        2026-02-05 06:15:53 38.15806 37.90722 13.24 ML 3.6 Doğanşehir (Malatya)

        2026-02-05 06:06:23 38.16167 37.91861 15.69 ML 3.0 Doğanşehir (Malatya)

        4

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        5

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        7
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Marmara, Ege ve Akdeniz için sağanak ve lodos alarmı
        Marmara, Ege ve Akdeniz için sağanak ve lodos alarmı
        ABD-İran Umman'da görüşecek
        ABD-İran Umman'da görüşecek
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Meteoroloji'nin renkli uyarıları ne anlatıyor?
        Meteoroloji'nin renkli uyarıları ne anlatıyor?
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Trafik düzenlemesinde 6 madde kabul edildi
        Trafik düzenlemesinde 6 madde kabul edildi
        "Gözüken yeni bir transferimiz yok!"
        "Gözüken yeni bir transferimiz yok!"
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Hyeon-gyu Oh resmen Beşiktaş'ta!
        Hyeon-gyu Oh resmen Beşiktaş'ta!
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        G.Saray kupada rahat kazandı!
        G.Saray kupada rahat kazandı!
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Trump: İran lideri endişelenmeli
        Trump: İran lideri endişelenmeli
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır