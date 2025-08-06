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        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 6 AĞUSTOS 2025 | AFAD ve Kandilli Rasathanesi saniye saniye paylaşıyor! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 6 Ağustos 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu?

        Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülke genelinde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler, AFAD ve Kandilli son depremler listesi sorgulama ekranı üzerinden depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri öğrenebiliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 6 Ağustos 2025 son depremler listesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2025 - 07:28 Güncelleme: 06.08.2025 - 07:28
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        Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Bugün meydana gelen tüm depremlerin büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi veriler 6 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı üzerinden öğrenilebiliyor.

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        DEPREM Mİ OLDU?

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 6 Ağustos Çarşamba günü 3.0 ve üzeri büyüklükte bir deprem meydana gelmedi.

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        6 AĞUSTOS 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

        2.5 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

        2025-08-06 04:51:31 34.99833 26.74444 7.42 ML 2.7 Akdeniz - [198.61 km] Datça (Muğla)

        2025-08-06 03:20:47 37.92083 27.44889 7.0 ML 2.6 Selçuk (İzmir)

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        EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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