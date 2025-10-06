Habertürk
Habertürk
        Son depremler listesi 6 Ekim 2025: Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 6 Ekim 2025: Kandilli ve AFAD verileri ile deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde gün içinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan irili ufaklı tüm sarsıntılar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Meydana gelen tüm depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler vatandaşlar ile paylaşılıyor. 6 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' soruları yanıt buluyor.

        Giriş: 06.10.2025 - 07:29 Güncelleme: 06.10.2025 - 07:29
        Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye’de gün içinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan küçük büyük tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Tüm sarsıntıların büyüklüğü, derinliği, merkez üssü, enlem ve boylam bilgileri bugünkü son depremler listesine ekleniyor. AFAD verilerine göre; bugün Balıkesir ve Bursa deprem ile sallandı. İşte, 6 Ekim 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        BURSA’DA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 03.40’ta Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçsinde deprem meydana geldi.

        3.3 büyüklüğündeki deprem, yerin 11.01 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        BALIKESİR’DE DEPREM

        AFAD verilerine göre, saat 03.01’de Balıkesir Sındırgı merkezli bir deprem meydana geldi.

        3.0 büyüklüğündeki deprem, yerin 5.77 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        6 EKİM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

        2025-10-06 03:40:56 39.94278 28.795 11.01 ML 3.3 Mustafakemalpaşa (Bursa)

        2025-10-06 03:01:52 39.22333 28.19889 5.77 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)

        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
