Son depremler listesi 6 Şubat 2025 verileri en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. AFAD tarafından kaydedilen verilere göre Ege Denizi, peş peşe 4 üzeri büyüklükte depremler ile sallandı. Peki az önce deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu, ne zaman ve kaç büyüklüğünde? İşte, 6 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…