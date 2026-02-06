Ülke genelinde yaşanan tüm depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu?’’ sorularına yanıt veriyor. AFAD verilerine göre, bugün en büyük deprem Akdeniz’de oldu. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile 6 Şubat 2026 son depremler listesi sorgulama ekranı…