        SON DEPREMLER LİSTESİ 6 ŞUBAT 2026: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verileri

        Son depremler listesi 6 Şubat 2026: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Türkiye bir deprem ülkesi olması sebebiyle gün içinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Küçük büyük tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Son depremler listesi 6 Şubat 2026 Cuma günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bugün yaşanan tüm depremlerin merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgilere 6 Şubat 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi üzerinden erişebilirsiniz.

        Giriş: 06.02.2026 - 07:24 Güncelleme: 06.02.2026 - 07:24
        Ülke genelinde yaşanan tüm depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu?’’ sorularına yanıt veriyor. AFAD verilerine göre, bugün en büyük deprem Akdeniz’de oldu. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile 6 Şubat 2026 son depremler listesi sorgulama ekranı…

        AKDENİZ’DE DEPREM

        Akdeniz’de saat 04.34’te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, deprem yerin 6.14 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        6 ŞUBAT 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremlere ilişkin verilere şöyle;

        2026-02-06 04:34:11 35.11056 22.95889 6.14 ML 3.6 Akdeniz

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
