Son depremler listesi 7 Ağustos 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile deprem mi oldu, en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülke genelinde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler, AFAD ve Kandilli son depremler listesi sorgulama ekranı üzerinden depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri öğrenebiliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 7 Ağustos 2025 son depremler listesi sorgulama ekranı...
Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Bugün meydana gelen tüm depremlerin büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi veriler 7 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı üzerinden öğrenilebiliyor.
DEPREM Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 13:21'de Kahramanmaraş Pazarcık merkezli bir deprem meydana geldi.
3.2 büyüklüğündekki deprem, yerin 10.03 kilometre derinliğinde kaydedildi.
6 AĞUSTOS 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
2.5 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;
2025-08-06 13:21:07 37.31639 37.04278 10.03 ML 3.2 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2025-08-06 09:37:30 40.49083 26.42889 17.75 ML 2.5 Ege Denizi - Saros Körfezi - [10.68 km] Gelibolu (Çanakkale)
2025-08-06 04:51:31 34.99833 26.74444 7.42 ML 2.7 Akdeniz - [198.61 km] Datça (Muğla)
2025-08-06 03:20:47 37.92083 27.44889 7.0 ML 2.6 Selçuk (İzmir)
EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.