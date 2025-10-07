Son depremler listesi 7 Ekim Salı: Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile az önce deprem mi oldu?
Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde gün içinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan irili ufaklı tüm sarsıntılar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Meydana gelen tüm depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler vatandaşlar ile paylaşılıyor. 7 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' soruları yanıt buluyor.
KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 14.24’te Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde deprem meydana geldi.
3.4 büyüklüğündeki deprem, yerin 12.71 kilometre derinliğinde kaydedildi.
MALATYA'DA 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
AFAD verilerine göre, saat 12.59’da Malatya Battalgazi merkezli bir deprem meydana geldi.
3.9 büyüklüğündeki deprem, yerin 10.33 kilometre derinliğinde kaydedildi.
BURSA’DA DEPREM
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 03.40’ta Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde deprem meydana geldi.
3.3 büyüklüğündeki deprem, yerin 11.01 kilometre derinliğinde kaydedildi.
BALIKESİR’DE DEPREM
AFAD verilerine göre, saat 03.01’de Balıkesir Sındırgı merkezli bir deprem meydana geldi.
3.0 büyüklüğündeki deprem, yerin 5.77 kilometre derinliğinde kaydedildi.
6 EKİM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;
2025-10-06 14:24:12 37.31889 37.03528 12.71 MW 3.4 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2025-10-06 12:59:14 38.19306 38.55917 10.33 MW 3.9 Battalgazi (Malatya)
2025-10-06 03:40:56 39.94278 28.795 11.01 ML 3.3 Mustafakemalpaşa (Bursa)
2025-10-06 03:01:52 39.22333 28.19889 5.77 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
