        Son depremler listesi 8 Ağustos 2025: Balıkesir'de deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Balıkesir deprem ile sallandı! 8 Ağustos 2025 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Yurt genelinde meydana gelen küçük büyük tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor AFAD'ın sitesinde yer alan verilere göre, Balıkesir'de deprem meydana geldi. İşte 8 Ağustos 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi görüntüleme ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2025 - 07:32 Güncelleme: 08.08.2025 - 07:32
        1

        Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Son depremler listesi 8 Ağustos Cuma günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Balıkesir’de deprem oldu. İşte, 8 Ağustos 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

        2

        BALIKESİR’DE DEPREM

        Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 03:21’de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 9.97 kilometre derinlikte gerçekleşti.

        3

        8 AĞUSTOS 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

        3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

        2025-08-08 03:21:31 39.24278 28.065 9.97 ML 3.9 Sındırgı (Balıkesir)

        4

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        5

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

