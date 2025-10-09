Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 9 Ekim 2025: Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

        Son depremler listesi 9 Ekim 2025: AFAD ve Kandilli duyurdu! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Ülkemizde gün içerisinde küçük büyük birçok deprem yaşanıyor. Meydana gelen tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor. AFAD, gece yarısı Kütahya'nın Simav ilçesinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 4.9 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'dan da hissedildi. Merkez üssü Simav ilçesi olan depremin derinliği 12.1 kilometre olarak ölçüldü. İşte, 9 Ekim 2025 son depremler listesi ile bugün meydana gelen sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve konumu hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2025 - 07:32 Güncelleme: 09.10.2025 - 07:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülke genelinde yaşanan tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. AFAD verilerine göre, Kütahya gece yarısı deprem ile sallandı. Merkez üssü Simav ilçesi olan 4.9 büyüklüğündeki deprem, İstanbul’dan da hissedildi. Peki az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 9 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        2

        KÜTAHYA'DA 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Kütahya’da saat 02.54’te 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği.

        Merkez üssü Simav ilçesi olan depremin derinliği 12.1 kilometre olarak ölçüldü.

        3

        KÜTAHYA DEPREM İLE SALLANMAYA DEVAM EDİYOR

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Kütahya’nın Simav ilçesinde saat 03:07’de ve saat 05.19’da olmak üzere 3.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

        4

        9 EKİM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

        2025-10-09 05:19:09 39.24222 29.00056 10.88 ML 3.1 Simav (Kütahya)

        2025-10-09 03:07:35 39.23778 29.01583 11.28 ML 3.1 Simav (Kütahya)

        2025-10-09 02:54:05 39.23917 29.0175 12.1 MW 4.9 Simav (Kütahya)

        5

        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        6

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        8
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump duyurdu: Gazze'de ateşkes sağlandı!
        Trump duyurdu: Gazze'de ateşkes sağlandı!
        Kuvvetli sağanak uyarısı!
        Kuvvetli sağanak uyarısı!
        Düğün değil savaş sanki... 1361 mermi sıkmışlar!
        Düğün değil savaş sanki... 1361 mermi sıkmışlar!
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu F.Bahçe!
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu F.Bahçe!
        TBMM'den İsrail'e ortak tepki
        TBMM'den İsrail'e ortak tepki
        İspanya'da İsrail'e silah ambargosu onaylandı
        İspanya'da İsrail'e silah ambargosu onaylandı
        Cezaevinden çıkmıştı, suçüstü yakalandı
        Cezaevinden çıkmıştı, suçüstü yakalandı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Konser soruşturmasında iddianame!
        Konser soruşturmasında iddianame!
        Real Madrid'in prensi Arda Güler!
        Real Madrid'in prensi Arda Güler!
        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme
        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme
        Galatasaray'da Icardi belirsizliği!
        Galatasaray'da Icardi belirsizliği!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Mjallby'nin peri masalını HT Spor'a anlattı!
        Mjallby'nin peri masalını HT Spor'a anlattı!
        Passat'ta sedan 'muamması'
        Passat'ta sedan 'muamması'
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümünde tutuklama kararı!
        Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümünde tutuklama kararı!
        AB'den Dron Duvarı planı
        AB'den Dron Duvarı planı
        Kurtulmuş: İsrail aklını başına almalı, arkadaşlarımız derhal bırakılmalı
        Kurtulmuş: İsrail aklını başına almalı, arkadaşlarımız derhal bırakılmalı
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?