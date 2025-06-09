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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 9 Haziran 2025: Kütahya’da peş peşe deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Kütahya'da peş peşe deprem! 9 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Yurt genelinde meydana gelen küçük büyük tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınmaya devam ediyor. Kandilli ve AFAD'ın sitesinde yer alan verilere göre, bugün birçok ilde irili ufaklı pek çok deprem oldu. Kütahya'da 3 ve üzeri büyüklükte peş peşe üç deprem meydana geldi. Peki az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte 9 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2025 - 07:43 Güncelleme: 09.06.2025 - 07:43
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        Son depremler listesi 9 Haziran Pazartesi günü için araştırılıyor. Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. AFAD, Kütahya’da 3 ve üzeri büyüklükte peş peşe 3 deprem meydana geldiğini duyurdu. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 9 Haziran 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

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        İSTANBUL'DA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 03:05'te merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Sarsıntı yerin 11.21 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        AFAD verilerine göre, saat 03:20'de merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 3.0 büyüklüğünde ve saat 03:21'de 3.1 büyüklüğünde 2 deprem daha meydana geldi.

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        9 HAZİRAN 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

        Bugün meydana gelen 2,5 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

        2025-06-09 03:21:22 39.22306 28.99028 11.69 ML 3.1 Simav (Kütahya)

        2025-06-09 03:20:07 39.20444 29.00111 10.68 ML 3.0 Simav (Kütahya)

        2025-06-09 03:05:18 39.21 29.00417 11.21 ML 3.3 Simav (Kütahya)

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        AFAD SON KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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