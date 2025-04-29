23 Nisan’da İstanbul’da, 25 Nisan'da Kütahya’da meydana gelen şiddetli depremlerin ardından Marmara ve Ege Bölgesi’nde fay hareketliliği sürüyor. Günlerdir süren artçı sarsıntılar, bu sabaha kadar devam etti. İrili ufaklı tüm sarsıntılar 30 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine eklendi. Hissedilen her sarsıntı sonrası ‘’Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?’’ soruları gündeme taşındı. İşte, 30 Nisan 2025 Son depremler listesi…