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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi sorgulama 1 Şubat 2025! Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberi

        Kocaeli ve Denizli'de deprem meydana geldi! 1 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Yurt genelinde meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. 1 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi aracılığıyla bugün yaşanan depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar öğrenilebiliyor. İşte detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 07:31 Güncelleme: 01.02.2025 - 00:11
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        Türkiye bir deprem ülkesi olması nedeniyle gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. Peki bugün en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 31 Ocak 2025 Son depremler listesi sorgulama ekranı…

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        DENİZLİ'DE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan verilere göre, saat 12:59'da Denizli'nin Serinhisar ilçesinde deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 2.9 olarak ölçülen deprem, yerin 7.0 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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        KOCAELİ'DE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan verilere göre, saat 10:17'de Karadeniz açıklarında 2.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Merkez üssü Kocaeli'nin Kandıra ilçesi olarak ölçülen deprem, yerin 7.1 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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        ADIYAMAN'DA DEPREM

        AFAD'ın sitesinde yer alan verilere göre, saat 08.57'de Adıyaman ili Sincik ilçesinde deprem meydana geldi.

        2.9 büyüklüğündeki depremin derinliği 7.02 kilometre olarak ölçüldü.

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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