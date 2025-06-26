Son depremler listesi 26 Haziran Perşembe: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Türkiye bir deprem ülkesi olması sebebiyle gün içerisinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Son depremler listesi 26 Haziran Perşembe günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bugün yaşanan tüm depremlerin merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgilere 26 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi üzerinden erişebilirsiniz.
Ülke genelinde yaşanan tüm depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu?’’ sorularına yanıt veriyor. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile 26 Haziran 2025 son depremler listesi sorgulama ekranı…
26 HAZİRAN 2025 AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-06-26 09:41:36 37.22222 27.79444 7.0 ML 1.6 Milas (Muğla)
2025-06-26 09:21:39 37.86222 29.49139 7.0 ML 1.8 Bozkurt (Denizli)
2025-06-26 08:49:34 35.89306 27.6475 7.37 ML 1.9 Ege Denizi - [89.94 km] Datça (Muğla)
2025-06-26 08:39:17 39.45472 27.70667 7.0 ML 2.1 Savaştepe (Balıkesir)
2025-06-26 08:36:11 40.79278 31.07 7.48 ML 1.8 Merkez (Düzce)
2025-06-26 08:28:39 37.77361 43.90222 7.0 ML 2.2 Başkale (Van)
2025-06-26 08:22:19 37.4 37.14417 9.99 ML 1.7 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2025-06-26 07:48:55 36.84111 28.79667 24.02 ML 1.2 Dalaman (Muğla)
2025-06-26 07:03:03 39.41389 37.2925 6.99 ML 1.6 Ulaş (Sivas)
2025-06-26 06:37:33 39.15194 42.0175 7.0 ML 1.6 Bulanık (Muş)
2025-06-26 05:41:12 39.68833 26.18722 7.0 ML 1.0 Ezine (Çanakkale)
2025-06-26 05:40:09 39.68028 26.20083 7.03 ML 1.5 Ezine (Çanakkale)
2025-06-26 05:31:15 38.76056 26.40417 6.99 ML 1.5 Ege Denizi - [10.75 km] Karaburun (İzmir)
2025-06-26 05:27:40 38.10694 36.62722 6.99 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-06-26 05:23:33 38.02472 37.36694 7.01 ML 1.8 Nurhak (Kahramanmaraş)
2025-06-26 05:18:03 37.21806 28.38194 7.0 ML 1.4 Menteşe (Muğla)
2025-06-26 05:07:01 38.13528 38.60194 7.0 ML 2.0 Pütürge (Malatya)
2025-06-26 04:33:49 36.67833 29.37722 6.94 ML 1.5 Seydikemer (Muğla)
2025-06-26 04:33:33 39.62556 26.06528 10.96 ML 1.5 Ege Denizi - [10.13 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-06-26 04:26:29 39.42694 37.29722 7.0 ML 1.5 Ulaş (Sivas)
2025-06-26 04:16:13 37.92389 30.33278 15.41 ML 1.3 Keçiborlu (Isparta)
2025-06-26 04:06:37 39.20583 29.00917 12.17 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2025-06-26 03:44:05 39.05472 29.55528 6.97 ML 1.0 Gediz (Kütahya)
2025-06-26 03:28:11 40.20139 34.22917 4.81 ML 1.5 Sungurlu (Çorum)
2025-06-26 03:03:22 38.05611 37.42278 6.69 ML 1.1 Nurhak (Kahramanmaraş)
2025-06-26 02:57:48 37.83333 26.75611 7.68 ML 2.2 Ege Denizi - [29.74 km] Seferihisar (İzmir)
2025-06-26 02:50:20 38.11389 27.10833 7.0 ML 1.1 Menderes (İzmir)
2025-06-26 02:46:26 37.63861 35.99 12.47 ML 1.9 Kozan (Adana)
2025-06-26 02:45:23 39.17333 28.98111 11.66 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2025-06-26 02:37:20 38.09083 37.8375 4.78 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)
2025-06-26 02:22:28 36.81917 30.40694 8.66 ML 1.4 Konyaaltı (Antalya)
2025-06-26 02:06:52 39.38444 25.72306 7.22 ML 1.3 Ege Denizi - [31.34 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-06-26 01:41:47 39.435 28.6075 7.0 ML 1.6 Dursunbey (Balıkesir)
2025-06-26 01:39:46 39.09306 27.77389 9.88 ML 1.0 Kırkağaç (Manisa)
2025-06-26 01:37:54 39.67472 43.09361 7.0 ML 1.2 Merkez (Ağrı)
2025-06-26 01:33:46 38.03583 37.27472 7.01 ML 1.0 Nurhak (Kahramanmaraş)
2025-06-26 01:23:16 39.39139 25.70583 7.61 ML 1.4 Ege Denizi - [32.50 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-06-26 01:20:33 38.22139 38.635 9.29 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2025-06-26 01:11:18 39.63833 26.10306 7.0 ML 1.0 Ege Denizi - [06.96 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-06-26 01:08:35 40.12722 40.55611 7.0 ML 0.8 Merkez (Bayburt)
2025-06-26 01:03:30 40.84778 28.20444 10.25 ML 1.5 Marmara Denizi - [24.56 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2025-06-26 00:56:47 39.8425 41.45167 7.06 ML 1.1 Pasinler (Erzurum)
2025-06-26 00:43:51 38.02444 37.67583 7.0 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)
2025-06-26 00:37:54 40.7425 35.78417 9.32 ML 1.2 Merkez (Amasya)
2025-06-26 00:35:20 37.93694 27.40778 7.0 ML 1.0 Selçuk (İzmir)
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor: