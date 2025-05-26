AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Ülke genelinde bugün yaşanan irili ufaklı tüm sarsıntılara ilişkin veriler anlık olarak listeye yansıyor. Sarsıntıların merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri için son dakika deprem verileri inceleniyor. Peki, 26 Mayıs bugün deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 26 Mayıs 2025 Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sorgulama ekranı…