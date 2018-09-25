Son durum altın fiyatları! 25 Eylül altın fiyatları ne kadar? İşte çeyrek ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları Salı gününü nasıl başlayacak konusu yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Dolar kurundaki ani düşüş altın fiyatlarına da yansıdı. Dün altının gramı günü yüzde 1,08 azalışla 239,00 liradan kapattı. Çeyrek altın, gram altın, Cumhuriyet altını ve diğer altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 25 Eylül altın fiyatları