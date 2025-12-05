Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin SON FİNALİST BELLİ OLDU! MasterChef kim kazandı? 5 Aralık 2025 Cuma MasterChef'te son finalist kim oldu?

        MasterChef kim kazandı? 5 Aralık MasterChef son finalist kim oldu?

        MasterChef'te final için geri sayım sürerken finalistler belli oldu. İlk finalist Özkan olurken, son finalist bu gecenin sonunda şeflerin değerlendirmelerinin ardından belli oldu. MasterChef'in yeni bölümünde Çağatay, Sezer ve Hakan büyük finale kalabilmek için tezgah başında kıran kırana bir mücadele içine girdi. Günün konsepti deniz mahsulleri oldu. Peki, "MasterChef kim kazandı? 5 Aralık Cuma MasterChef'te son finalist kim oldu?" İşte MasterChef'te finale yükselen yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2025 - 20:59 Güncelleme: 06.12.2025 - 08:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MasterChef Türkiye'de son finalist belli oldu. Şefler tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından en çok puanı alan yarışmacı son finalist olurken, diğer iki yarışmacı ise MasterChef'e veda etti. MasterChef'in yayınlanan yeni bölüm fragmanında bir yarışmacının kaşık aldığı görüldü. Son finalist kadar, kaşık alan yarışmacı da merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, "MasterChef kim kazandı? 5 Aralık Cuma MasterChef'te son finalist kim oldu, kim elendi?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF'TE SON FİNALİST KİM OLDU?

        MasterChef'te ikinci finalist Sezer oldu.

        3

        MASTERCHEF'TE İLK FİNALİST KİM OLDU?

        Masterchef'te ilk finalist Özkan oldu.

        4

        MASTERCHEF'TE ŞEF CEKETİNİ KAZANAN YARIŞMACILAR

        Çağatay

        Sezer

        Özkan

        Hakan

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Yüksel Yıldırım: TFF Başkanı istifa etsin!
        Yüksel Yıldırım: TFF Başkanı istifa etsin!
        Okan Buruk: İki penaltımız verilmedi!
        Okan Buruk: İki penaltımız verilmedi!
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Yanmış otomobilde başsız bedeni bulundu
        Yanmış otomobilde başsız bedeni bulundu
        ABD'den Avrupa'ya NATO çağrısı
        ABD'den Avrupa'ya NATO çağrısı
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi
        ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        Gol düellosunda kazanan G.Saray!
        Gol düellosunda kazanan G.Saray!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Netflix'ten dev satın alma
        Netflix'ten dev satın alma
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası