MasterChef Türkiye'de son finalist belli oldu. Şefler tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından en çok puanı alan yarışmacı son finalist olurken, diğer iki yarışmacı ise MasterChef'e veda etti. MasterChef'in yayınlanan yeni bölüm fragmanında bir yarışmacının kaşık aldığı görüldü. Son finalist kadar, kaşık alan yarışmacı da merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, "MasterChef kim kazandı? 5 Aralık Cuma MasterChef'te son finalist kim oldu, kim elendi?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...