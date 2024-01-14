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        Haberler Spor Tenis Grand Slams Son şampiyon Djokovic, Avustralya Açık'a galibiyetle başladı - Tenis Haberleri

        Son şampiyon Djokovic, Avustralya Açık'a galibiyetle başladı

        Son şampiyon Novak Djokovic, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'a galibiyetle başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 17:12 Güncelleme: 14.01.2024 - 17:12
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        Djokovic, Avustralya Açık'a galibiyetle başladı
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        Dünya klasmanının 1 numarası Novak Djokovic, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'a galibiyetle başladı.

        Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın ilk gününde korta çıkan 36 yaşındaki Djokovic, elemelerden gelen ve kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasının ana tablosunda mücadele eden 18 yaşındaki Hırvat Dino Prizmic ile karşılaştı.

        Dünya klasmanının 178. basamağında yer alan rakibini 6-2, 6-7, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenen Djokovic, ikinci tura çıktı.

        Avustralya Açık'ta üst üste 29 maçtır kaybetmeyen Sırp raket, üç farklı grand slam turnuvasında 90 ve üstü galibiyet elde eden ilk tenisçi olarak tarihe geçti. Djokovic'in Avustralya Açık'ta 90, Fransa Açık ve Wimbledon'da 92 galibiyeti bulunuyor.

        Kariyerinin 25. grand slam şampiyonluğu için mücadele eden Djokovic, ikinci turda Alexei Popyrin-Marc Polmans maçının galibiyle karşılaşacak.

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