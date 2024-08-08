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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in açılış maçında Hatayspor'u konuk ediyor - Galatasaray Haberleri

        Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in açılış maçında Hatayspor'u konuk ediyor

        Şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun ilk haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. RAMS Park'ta yapılacak sezonun açılış maçı, saat 21.00'de başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 10:35 Güncelleme: 08.08.2024 - 10:35
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        Süper Lig'de perdeyi G.Saray açıyor!
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        Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu Galatasaray-Hatayspor maçıyla perdelerini açıyor.

        Süper Lig'de geçen sezonu 102 puanla rekor kırarak şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı takım, yeni sezona üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluk için mücadele edecek.

        Hatayspor ise 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen takımlardan oldu. Geçen sezon maçlarını Hatay dışında oynamak zorunda kalan Akdeniz temsilcisi, sezonu 41 puanla 15. sırada tamamladı.

        ŞAMPİYON, 82 GÜN SONRA TARAFTARIYLA KUCAKLAŞACAK

        Galatasaray, 82 gün sonra RAMS Park'ta taraftarının önünde sahaya çıkacak.

        Üst üste ikinci kez şampiyon olduğu sezonda iç sahadaki son maçını 19 Mayıs'taki Fenerbahçe derbisiyle yapan sarı-kırmızılı takım, 2 ay 21 gün sonra taraftarıyla buluşacak.

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        YENİ TRANSFERLER GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

        Galatasaray'da yeni sezon öncesinde yapılan 2 transfer teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda sarı-kırmızılı formayla maçlarına çıkacak.

        Sarı-kırmızılı kulüp, devam eden transfer döneminde Michy Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara'yı renklerine bağladı. Batshuayi, Beşiktaş ile yapılan Turkcell Süper Kupa maçında süre alırken, Jelert ile Sara henüz bir maçta mücadele etmedi.

        Okan Buruk'un görev vermesi halinde 21 yaşındaki Danimarkalı sağ bek Jelert ile 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Sara ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletecek.

        SEZON ÖNCESİ 6 MAÇIN 4'ÜNÜ KAYBETTİ

        Galatasaray, Süper Lig'de yarın başlayacak yeni sezon öncesinde yaptığı 6 maçın 4'ünden mağlubiyetle ayrıldı.

        Sezonu 3 Temmuz'da İstanbul'da açan Okan Buruk'un öğrencileri, 9 Temmuz'da ilk etap hazırlık kampı için Avusturya'ya gitti. Linz kenti yakınlarından Geinberg kasabasında milli futbolcularından yoksun çalışan sarı-kırmızılı ekip, Avusturya temsilcisi LASK'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Summer Series Upper Austria" turnuvasına katıldı.

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        Galatasaray, ilk etap kampındaki hazırlık maçlarında LASK'a 3-2, Almanya 2. Futbol Ligi temsilcisi Fortuna Düsseldorf'a ise 5-2 yenilirken Slovakya'nın Trencin takımını 4-1 mağlup etti. 18 Temmuz'daki Trencin mücadelesi sonrasında İstanbul'a dönüp 2 gün izin yapan Galatasaray, 22 Temmuz'da ikinci etap kampı için Liezen bölgesindeki Irdning kasabasına gitti.

        Bu kampa A Milli Futbol Takımı ile 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden futbolcular da katıldı. Galatasaray ikinci etap kampında 2 hazırlık maçı oynadı. İtalya 1. Futbol Ligi takımlarından Lecce'yi 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, Parma'ya 2-0 mağlup oldu.

        Sarı-kırmızılı takım, çıktığı ilk resmi müsabaka olan Türkcell Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0 yenildi.

        Galatasaray, söz konusu maçlarda 10 gol atarken kalesinde 17 gol gördü.

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