2 Nisan Cumartesi günü başlayan Ramazan'ın sonuna yaklaşırken, son teravih namazı ne zaman, hangi gün kılınacak soruları merak edilen konular arasında yer alıyor. Teravih namazı cemaatle kılınması sünnettir. Peki son teravih namazı ne zaman kılınacak?

SON TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?



Ramazan ayı 1 Mayıs itibariyle son iftarın yapılmasıyla tamamlanacak. Ramazan Bayramı ise 2 Mayıs Pazartesi itibariyle başlayacak.

Bu yıl son teravih namazı ise 30 Nisan günü yatsı namazının ardından kılınacak.