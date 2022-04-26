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Son teravih namazı ne zaman kılınacak? Ramazan'da son teravih namazı kılınacağı tarih!

Ramazan'ın bitmesine sayılı günler kala son teravih namazı ne zaman kılınacak sorusu cevabı araştırılır oldu. Ramazan ayının en önemli ibadetlerinden biri olan teravih namazı 20 rekattan oluşuyor. Son teravih namazı ne zaman kılınacak konusu, Ramazan ayı imsakiyesinde yanıt buldu. İşte son teravih namazının kılınacağı tarih...

Son teravih namazı ne zaman kılınacak? 2022 Ramazan'da son teravih namazı kılınacağı tarih!

2 Nisan Cumartesi günü başlayan Ramazan'ın sonuna yaklaşırken, son teravih namazı ne zaman, hangi gün kılınacak soruları merak edilen konular arasında yer alıyor. Teravih namazı cemaatle kılınması sünnettir. Peki son teravih namazı ne zaman kılınacak?

SON TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

Ramazan ayı 1 Mayıs itibariyle son iftarın yapılmasıyla tamamlanacak. Ramazan Bayramı ise 2 Mayıs Pazartesi itibariyle başlayacak.

Bu yıl son teravih namazı ise 30 Nisan günü yatsı namazının ardından kılınacak.

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