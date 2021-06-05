Son Yaz 21. son bölüm yayınlandı. Peki oldukça heyecanlı geçen bölüm sonrası merakla beklenen Son Yaz 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SON YAZ 22. YENİ BÖLÜM FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Son Yaz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

SON YAZ 21. BÖLÜM ÖZETİ

Gökhan'ın, Selçuk Taşkın'ı kaçırma amacı farklıdır. Akgün ve babası ile yüzleşerek geçmişten gelen bir aile sırrını ifşa etmek istemektedir. Fakat planları, Akgün ve Selçuk Taşkın yüzleşemeden bozulur.

Selim ve Canan, Yağmur'un kaçırılması sonrası oturup ilişkileri üzerine konuşurlar. Selim Kara Çeşme'ye döndüğünden beri Kara ailesinin başına gelmeyen kalmamıştır. Canan, ilişkisi ile ilgili radikal kararlar almanın arefesindedir.

Yağmur ve Akgün bütün yaşananlarının ardından ilişkilerine bıraktıkları yerden devam etmenin hayalini kurarken önlerinde tek bir engel kalmıştır. Akgün'ün ağabeyi hala hayatta ve kayıptır. Akgün yaptıklarının hesabını ağabeyinden soracak mıdır? Yoksa Yağmur'u dinleyip peşini bırakacak mıdır?

Büyük gün yaklaşmaktadır. Selçuk Taşkın'ın Halil Sadi'ye karşı gizli tanıklık yapacağı mahkeme günü belli olmuştur. Fakat Selçuk Taşkın'ı Gökhan vasıtası ile susturamayan Halil Sadi, Selçuk Taşkın'ın mahkemeye çıkmaması için elinden geleni yapacaktır. Selçuk Taşkın, İstanbul'da mahkemeye çıkıp tanıklık yapabilecek midir?