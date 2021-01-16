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Son Yaz 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son Yaz 3. son bölüm

Son Yaz dizisi 3. bölümü ile ekrana geldi. Başrollerinde Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit ve Hafsanur Sancaktutan'ın yer aldığı dizinin yeni bölümleri Cuma akşamları FOX TV'de yayınlanıyor. Son Yaz 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son Yaz 3. son bölüm...

Son Yaz 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son Yaz 3. son bölüm

Son Yaz 3. son bölüm yayınlandı. Son bölümde; Akgün, Yağmur’un yardımıyla Sakız Adası’na kaçmaya çalışırken, denizin ortasında onları bir sürpriz beklemektedir. Son Yaz 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son Yaz 3. son bölüm özeti...

SON YAZ 4. YENİ BÖLÜM FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Son Yaz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

SON YAZ 3. BÖLÜM ÖZETİ

Selim, Akgün’ün Yağmur’la beraber plan yaparak onu tehlikeye attığını öğrenince; Akgün’ü, ailesinin yanından uzaklaştırmaya karar verir; İstanbul’a doğru yola çıkarlar.

İstanbul’da babasıyla karşı karşıya gelen Akgün onunla hesaplaşma şansı bulur. Selim ise Selçuk Taşkın’ın Akgün’ü kendisine emanet etmesinin altında yatan gerçek sebebi öğrenir.

Bu sırada; ailesinin boşanacağını öğrenen Altay, kendisinden hiç umulmadık bir davranış sergileyerek, Selim’in verdiği kararları sorgulamasına sebep olur.

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