Her mevsim farklı anlamlar ve duygularla yüklüdür. Hüzün ve ayrılık mevsimi olarak değerlendirilen sonbaharda doğanın renk değişimi nedeniyle yeni başlangıçlarla özdeşleştirilir. Kadınlarda mevsimlerin rengini ve hislerini giyimlerine ve saçlarına yansıtmak ister.

Saç tasarımcısı Orhan Bademli, sonbaharda kadın saç trendlerini değerlendirdi. Bademli, bu sonbaharda iddialı ve gösterişli modellerin tercih edileceğini belirterek, “Kadınlar saçlarında yaratıcılıklarını ve farklı kişiliklerini yansıtmak, gösterişli modellerle dikkat çekmek istiyorlar. Her şeyden önce saç modeline dair seçim yaparken başkasında görüp beğendiğiniz modellerden ziyade katılacağınız organizasyonda kendi ifadenize en uygun modellerde ısrarcı olmanız benim size verebileceğim en içten tavsiyedir” ifadelerini kullandı.

KISA SAÇLAR VE PERÇEMLER TERCİH EDİLEN MODELLER OLACAK

Bademli, “Her mevsim farklı renkler ve tarzlar barındırır. Önemli olan, siz hangi mevsimin insanısınız bunu bilmenizdir. Bu sonbaharda genel havaya bakacak olursak, perçemler trend olacak. Saçlarda kısa ve düz kesim tercih edilecek. Küt kesimlerde uçlara doğru katlı kesimler görmemiz de mümkün” dedi.

İŞ HAYATINDAKİ KADINLAR TEMİZ VE NET GÖRÜNTÜ İÇİN ATKUYRUĞUNU TERCİH EDECEK

Saç tasarımcısı, iş hayatındaki kadınların sonbahar saç tercihleri için ise, “Taze bir enerji için çalışan kadınlar atkuyruğu gibi toplu, temiz ve pürüzsüz modeller tercih ederken; küçük veya büyük örgülerle, yumuşak toplanmış ya da açık ve net saçlarla da karşılaşacağız” sözleriyle yorumladı.