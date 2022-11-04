Gelinliğiyle Karagöl’e gelen Aşkın Nur da yaptığı açıklamada “Bu mevsimi bekledik biz. Dört mevsim bir arada. Güzel bir dış çekimimiz oluyor Hasan Avcı’nın sayesinde. Göl zaten muhteşem. Her şey doğal olduğu için burayı tercih ettik. Düğünümüz oldu. Dış çekimimizi yapıyoruz bugün. Hava da güzel şansımıza. Tüm renkler bir arada, çok güzel geçiyor” ifadelerini kullandı.