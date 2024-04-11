Soner Arıca, 10 Nisan 2012'de Erdoğan Arıca'nın acısıyla sarsılmıştı. 58 yaşındaki şarkıcı, ağabeyini ölüm yıl dönümünde andı.

Ağabeyi Erdoğan Arıca'nın fotoğrafını yayımlayan Soner Arıca, duygularını; "12 yıl mı oldu şimdi takvimsel hesaplamalara göre... Öyle belirlenebilir mi izi büyük kayıpların zaman ölçüsü denkliği... Aklıma her geldiğinde dün gibi bugün gibi... Yine de bir tarih var ifade edelim diye. 10.04.2012'den bu yana eksik bir yanım, biraz da güçsüz ve biraz da inanmayan bu sert gerçekliğe... Sen tanıdığım insanların en özellerinden biriydin, mekânın cennettir canım ağabeyim" sözleriyle ifade etti.