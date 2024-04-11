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        Haberler Magazin Soner Arıca, ağabeyi Erdoğan Arıca'yı andı: Tanıdığım insanların en özellerinden biriydin - Magazin haberleri

        Soner Arıca: Tanıdığım insanların en özellerinden biriydin

        Soner Arıca 12 yıl önce hayata veda eden ağabeyi Erdoğan Arıca'yı ölüm yıl dönümünde andı; "10.04.2012'den bu yana eksik bir yanım. Sen, tanıdığım insanların en özellerinden biriydin, mekânın cennettir canım ağabeyim"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2024 - 11:29 Güncelleme: 11.04.2024 - 11:29
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        "Tanıdığım insanların en özellerinden biriydin"
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        Soner Arıca, 10 Nisan 2012'de Erdoğan Arıca'nın acısıyla sarsılmıştı. 58 yaşındaki şarkıcı, ağabeyini ölüm yıl dönümünde andı.

        Ağabeyi Erdoğan Arıca'nın fotoğrafını yayımlayan Soner Arıca, duygularını; "12 yıl mı oldu şimdi takvimsel hesaplamalara göre... Öyle belirlenebilir mi izi büyük kayıpların zaman ölçüsü denkliği... Aklıma her geldiğinde dün gibi bugün gibi... Yine de bir tarih var ifade edelim diye. 10.04.2012'den bu yana eksik bir yanım, biraz da güçsüz ve biraz da inanmayan bu sert gerçekliğe... Sen tanıdığım insanların en özellerinden biriydin, mekânın cennettir canım ağabeyim" sözleriyle ifade etti.

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        #Soner Arıca
        #Erdoğan Arıca
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