İHA

İHA'nın haberine göre; PDND Müzik'in sahibi Soner Sarıkabadayı, aralarındaki sözleşme devam etmesine rağmen başka müzik şirketiyle anlaştığı iddiasıyla Edis'e tazminat davası açmıştı.

DAVA SONUÇLANDI

Dava 3 yıl sonra sonuçlandı ve mahkeme, karar duruşmasında anlaşma şartlarının sanatçı yönünden ağır ve "kelepçe sözleşme" niteliğinde olduğunu belirterek davanın reddine karar verdi.

"EMSAL OLABİLECEK BİR KARAR"

Kararla ilgili olarak açıklama yapan Edis'in avukatı Av. Elif Esra Kırımlı, "Bu karar aslında özellikle genç sanatçıları yakından ilgilendiren önemli bir emsal olabilecek karar" diye konuştu.

"BANA HİÇBİR ŞEY OLMAZ"

Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde şu açıklamayı yapmıştı:

Ben aptal biri değilim. Aptal biri olmadığım sürece görürsünüz. Başarılı olan her insanın ticari hayatında böyle kavgalar, tartışmalar olur. İlk değil, son da olmayacak. Ben işimi yaptığım sürece bana hiçbir şey olmaz.

"KÖPEK GİBİ ÇALIŞIYORUM"

25 senedir bu iş için köpek gibi çalışıyorum. Bir dava ile insanların bu işe ne kadar yatırım yaptığını anlayamazsınız. Vefasızlıkla asla suçlayamazlar. Beni bilen biliyor. Vefasızlık kime göre, neye göre! Yargı süreçleri bittiği zaman sevenlerime belki anlatırım.