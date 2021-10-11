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Haberler Gündem 3. Sayfa Sopa ve kalaslarla birbirlerine girdiler
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'Laf atma' tartışmasında sopa ve kalaslarla birbirlerine girdiler

İstanbul Esenyurt'ta bir iş yerinin çıkışında başlayan 'laf atma' tartışması kavgaya dönüştü. İki grubun birbirine sopa ve kalaslarla saldırdığı olayda ortalık savaş alanına döndü. Yaşananlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı

Sopa ve kalaslarla birbirlerine girdiler
Sopa ve kalaslarla birbirlerine girdiler
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İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, 'laf atma' tartışmasında iki grup, sopa ve kalaslarla birbirlerine saldırdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt-Hadımköy yolu üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, iş çıkışında laf atma sebebi ile başlayan tartışma, tarafların arkadaşlarının da katılması ile kavgaya dönüştü. Sopa ve kalasların havada uçuştuğu olayda iş yerinde maddi hasar oluşurken kavgaya karışan bazı kişiler yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmaya çalışsa da iş yeri savaş alanına döndü. Onlarca şahsın birbirine saldırdığı o anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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